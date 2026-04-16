Portugal ainda continua com possibilidades de ter o segundo classificado da Liga diretamente na fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27 através do vencedor da Liga Europa, mas as esperanças para que isso aconteça passam, a partir desta quinta-feira, pelo sucesso do Aston Villa, um dos quatro semifinalistas da prova.

Isto porque a equipa de Birmingham, depois de fechados os apurados para as meias-finais, é a única que está, nesta altura, em zona de apuramento direto para a Champions via campeonato. E a única que tem hipóteses de alcançar essa qualificação internamente. E, se a conseguir através da Premier League e se vencer também a Liga Europa, abre a sua vaga de vencedor da Liga Europa para o clube com o melhor coeficiente individual entre todos os apurados para as pré-eliminatórias da Champions (caminho dos campeões e caminho das ligas).

Ora, já é praticamente certo que esse estatuto vai pertencer a um clube luso, seja qual for o segundo colocado da Liga portuguesa. É verdade que a liga francesa apura um clube para as pré-eliminatórias da Champions, mas o PSG (coeficiente de 126.500), líder do seu campeonato com 63 pontos e dois jogos em atraso a cinco jornadas do fim – e único clube à frente de FC Porto, Sporting e Benfica no ranking de clubes da UEFA – já dificilmente falhará o apuramento direto num dos três primeiros lugares: tem vantagem de 11 pontos para o quarto classificado, o Marselha (52).

E, depois do PSG, quem se segue com melhor coeficiente na lista de potenciais substitutos da vaga de vencedor da Liga Europa são Benfica (coeficiente de 90.000), Sporting (84.000) e FC Porto (80.750) Ora, por isso, é o Sporting, atual segundo colocado no campeonato, que ocupa provisoriamente essa vaga de potencial substituto da Liga Europa. E se mantiver esse posto e o Aston Villa ganhar a Liga Europa – apurando-se para a Champions via campeonato – entra diretamente na fase de liga. O mesmo acontecerá para FC Porto e Benfica se ficarem em segundo lugar na Liga portuguesa, em caso de sucesso interno e europeu da equipa de Unai Emery.

É verdade que o Friburgo, oitavo classificado da Bundesliga com 40 pontos, ainda tem uma mínima hipótese de apuramento para a Champions na liga alemã… mas nunca essa possibilidade mexe com uma cedência da vaga de vencedor da Liga Europa. Para que se apure internamente, a Alemanha (que apura quatro clubes diretamente) tinha de ultrapassar a Espanha no ranking de época pela vaga extra (os espanhóis são segundos com 21.405 e os alemães terceiros com 21.214), fazendo com que o quinto classificado da Bundesliga também se apurasse. E é o quinto lugar o melhor que o Friburgo poderá conseguir, embora seja já uma miragem: o Bayer Leverkusen ocupa esse posto com 52 pontos (mais 12 do que o Friburgo, quando já só há 15 em disputa) e há ainda Hoffenheim (51) e Eintracht Frankfurt (42) à frente do próximo adversário europeu do Sp. Braga. Porém, se a Alemanha conseguisse a vaga extra na Champions e se o Friburgo ficasse em quinto lugar e fosse o vencedor da Liga Europa, o clube seguia para a Champions como vencedor da Liga Europa e o lugar de vaga extra eventualmente alcançado pela Alemanha passaria para o sexto classificado do seu campeonato.

Já o Nottingham Forest, 16.º classificado na Premier League com 33 pontos, não tem quaisquer hipóteses de apuramento para a Champions internamente, tal como o Sp. Braga, quarto classificado com 52 pontos, menos 24 do que o líder FC Porto, quando já só pode somar um máximo de 70 pontos nas seis jornadas que lhe restam.

Porém, além desse cenário de apuramento direto do segundo classificado da Liga, continua a ser possível que Portugal tenha dois clubes diretamente na fase de liga da Champions da próxima época, caso o Sporting de Braga vença a Liga Europa. Nesse caso, juntar-se-á ao campeão nacional, obrigando a que o segundo classificado do campeonato português passe pelas pré-eliminatórias. E seria esse o cenário mais possível para Portugal ter três clubes na principal prova de clubes na próxima época, dado que a corrida à vaga extra - apesar de o Sp. Braga ainda se manter em ação - está quase perdida (Portugal é quarto no ranking de época com 20.100 pontos, já a alguma distância de espanhóis e alemães). De recordar que a Inglaterra, líder do ranking de época com 26.569 pontos, já garantiu uma de duas vagas extra).