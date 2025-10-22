A exibição de Anthony Gordon frente ao Benfica na Champions - um golo, uma assistência e vários momentos de classe no relvado do St. James’ Park - deixou rendido até José Mourinho, treinador das Águias, que lhe confidenciou após o encontro: «És demais».

Foi o avançado do Newcastle que partilhou o episódio, ocorrido depois do triunfo claro dos Mapgies (3-0) na terceira jornada da fase liga da Champions.

«Disse-me: “És demais”. Para mim, é um grande elogio. Quando era mais novo, ele era o meu treinador preferido. Ele cria um verdadeiro espírito de equipa, como se fossemos nós contra o mundo. Reconheço isso no meu próprio jogo», partilhou o internacional inglês, de 24 anos, citado pela agência AFP.

Formado no Everton, Gordon representa o Newcastle desde janeiro de 2023, quando os Magpies pagaram pelo seu passe mais de 45 milhões de euros. Esta temporada leva quatro golos e uma assistência em nove jogos, em todas as competições.

