Bernardo Silva sente que a derrota por 3-0 frente ao Real Madrid, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, «foi uma aprendizagem» para o Manchester City, que ficou numa posição muito delicada na eliminatória, mas não irreversível para o internacional português: «Na próxima semana, vamos encarar a segunda mão com o pensamento de que ainda temos uma hipótese.»

Em declarações à TNT Sports, Bernardo sentiu que o City até começou bem no Bernabéu, mas depois «a equipa deixou que as emoções mudassem o rumo do jogo».

«Não conseguimos controlar as transições. Estávamos bem, confiantes, a encontrar os espaços certos, mas depois de termos sofrido o primeiro golo perdemos completamente o controlo. E quando jogamos contra o Real Madrid, com a qualidade que tem, pagamos o preço por isso», explicou.

Admitindo que «é difícil» jogar no Bernabéu e que «a Liga dos Campeões é uma competição especial», Bernardo Silva sente que «é preciso passar por momentos como este para podermos melhorar».

«É frustrante, mesmo que continuemos a acreditar que ainda é possível, porque muita coisa pode acontecer no futebol. Ao intervalo, dissemos que a situação era má, mas com um golo as coisas podiam mudar. O 3-0 deixa tudo um pouco mais difícil, mas amanhã é um novo dia», completou o jogador do Manchester City.