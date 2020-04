Os jogadores do Valladolid, clube da primeira liga espanhola, decidiram cortar 17% dos próprios salários para a ajudar o clube e os funcionários no combate à Covid-19.

Um dos objetivos desta decisão era evitar que o emblema recorresse ao Expediente de Regulamentação Temporária de Emprego (ERTE), tal como garantiu Javi Moyano, capitão de equipa.

«Há muitas pessoas que trabalham no clube que têm famílias. A nossa equipa sempre deu valor a essas pessoas que trabalham na ‘sombra’ e elas tinham que ser protegidas. A melhor maneira de fazer isso era chegar a um acordo com o clube para evitar o ERTE», referiu, em declarações publicadas no site oficial do Valladolid.

«O clube precisava da colaboração da equipa e era altura de dar o passo em frente para proteger o resto dos trabalhadores», concluiu Moyano, atualmente com 34 anos.