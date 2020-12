Benfica e Sp. Braga ainda podem ser primeiros classificados nos respetivos grupos da Liga Europa e isso pode ter implicações mais à frente.

Tanto lisboetas como minhotos partem para a última jornada em desvantagem em relação a Rangers e Leicester o que significa que nenhuma delas depende apenas de si própria neste momento.

O Rangers lidera o grupo do Benfica em igualdade pontual com a equipa de Jorge Jesus e apesar de a diferença de golos ser melhor para os encarnados, são os escoceses que estão em primeiro: porque empataram 3-3 na Luz e o Benfica empatou 2-2 em Ibrox. Ou seja, no confronto direto ambas fazem os mesmos pontos, mas o Rangers tem mais um golo fora no duelo entre ambas as equipas, e é esse que faz a diferença.

Assim, para o Benfica ser primeiro, o Rangers não pode vencer o Lech Poznan na última jornada e, depois, as águias têm de fazer melhor resultado que os escoceses. Ou seja, se o Rangers empatar, o Benfica tem de vencer. Se o Rangers perder, ao Benfica basta o empate.

Essa é a mesma situação em que está o Sp. Braga. Com desvantagem no confronto direto, os minhotos têm sempre de fazer um resultado melhor que o Leicester. Ou seja, os ingleses não podem vencer o AEK de Atenas e, depois, se empatarem, o Sp. Braga tem de vencer o Zorya; se o Leicester perder, basta um empate aos minhotos.

Ora, o motivo pelo qual importa ser primeiro é o sorteio dos 16avos de final. Os cabeças de série são definidos do seguinte modo: os 12 vencedores dos grupos da Liga Europa, mais os quatro melhores terceiros classificados da Liga dos Campeões. Estas 16 equipas defrontam os segundos classificados [nos quais se englobam Benfica e Sp. Braga neste momento] e os quatro piores terceiros classificados dos grupos da Liga dos Campeões.

Por exemplo, se forem segundos classificados, Benfica e Sp. Braga sabem que podem ter pela frente Roma, Arsenal, Villarreal, Dínamo Zagreb ou Hoffenheim, pois estas equipas já venceram os respetivos grupos. Confirme aqui quem já está apurado.