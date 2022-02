O FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para o encontro com a Lazio, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



Tal como nas duas sessões de trabalho anteriores, Gonçalo Borges voltou a estar às ordens de Sérgio Conceição. Em sentido contrário, Manafá fez apenas tratamento e continua indisponível para o técnico dos dragões.



Os portistas voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30, com os primeiros 15 minutos do treino a serem abertos à comunicação social. Hora e meia depois, Sérgio Conceição e um jogador vão antecipar o duelo frente ao emblema italiano.