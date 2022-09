De todas e tantas marcas que Cristiano Ronaldo já alcançou – e outras que pode alcançar – houve mais uma para a história estatística, esta quinta-feira.

Depois de ter jogado sempre na Liga dos Campeões desde 2003, prova que falha pela primeira vez em 20 anos, Ronaldo estreou-se a marcar na Liga Europa esta tarde, no primeiro triunfo e nos primeiros pontos do Manchester United na fase de grupos. A equipa inglesa foi a Chisinau vencer o Sheriff, por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo E.

O seu oitavo jogo na época, o terceiro como titular e o segundo na Liga Europa (além dos seis que já fez na Premier League), Ronaldo fez o segundo golo do United, de grande penalidade, num resultado que ficou feito na primeira parte.

O nulo foi desbloqueado por Jadon Sancho, aos 17 minutos, com um remate na área depois de um passe de Christian Eriksen.

Aos 38 minutos, Kpozo fez falta sobre o português Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo encarregou-se de bater a grande penalidade que resultou no 0-2 no marcador e no seu primeiro golo na presente temporada.

O golo de Ronaldo:

Para a segunda parte, Erik Ten Hag tirou McTominay e lançou Casemiro, tendo mais tarde lançado Shaw para a saída de Dalot (70m) e Elanga para a saída de Ronaldo (80m). De portugueses, só Bruno Fernandes fez os 90 minutos.

Com este resultado, o United chega aos três pontos e ao segundo lugar, igualando o Sheriff, que passa a terceiro.

A Real Sociedad é líder, com seis pontos, depois da vitória desta tarde, à mesma hora, ante os cipriotas do Omonia, por 2-1. Guevara (30m) e Sorloth (80m) marcaram para a equipa espanhola (30m) e Bruno para os visitantes (72m).

O golo de Sancho: