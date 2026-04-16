Thiago Silva, Pablo Rosario, Seko Fofana, William Gomes, Terem Moffi e Borja Sainz são as novidades na equipa inicial do FC Porto para o jogo ante o Nottingham Forest, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, esta quinta-feira (20h00).

Em relação à vitória por 3-1 ante o Estoril, no domingo, o treinador Francesco Farioli tira Kiwior, Alan Varela, Victor Froholdt, Pepê, Deniz Gül e Oskar Pietuszewski.

Na equipa inglesa, o treinador português Vítor Pereira faz cinco alterações em relação ao onze inicial do empate com o Aston Villa (1-1). Entram Stefan Ortega, Jair Cunha, Nicolás Domínguez, Dan Ndoye e Chris Wood. Saem Matz Sels, Nikola Milenkovic, Elliot Anderson, Hudson-Odoi e Igor Jesus.

As equipas para o Nottingham Forest-FC Porto:

NOTTINGHAM FOREST: Stefan Ortega; Jair Cunha, Murillo, Neco Williams; Ola Aina, Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré, Nicolás Domínguez, Dan Ndoye; Omari Hutchinson, Chris Wood.

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Zaidu; Seko Fofana, Pablo Rosario, Gabri Veiga; William Gomes, Terem Moffi, Borja Sainz.

SUPLENTES DO NOTTINGHAM FOREST: Matz Sels, Keehan Willows, Morato, Hudson-Odoi, Igor Jesus, Lorenzo Lucca, Ryan Yates, James McAtee, Dilane Bakwa, Nikola Milenkovic, Zack Abbott, James Sinclair.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, João Costa, Kiwior, Froholdt, Pepê, Prpic, Alan Varela, Deniz Gül, Tiago Silva, Gabriel Brás, Francisco Moura, Rodrigo Mora.

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Ausentes, devido a lesões, estão Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Samu e Luuk de Jong. Oskar Pietuszewski, não inscrito na UEFA, é outra baixa para o duelo ante a equipa treinada pelo português Vítor Pereira.

No Nottingham Forest, destaque para a ausência de última hora de Elliot Anderson, confirmada pelo clube esta tarde, devido ao falecimento da mãe.

Se se apurar, o FC Porto defronta Aston Villa ou Bolonha nas meias-finais. Na primeira mão, a equipa inglesa venceu em Itália, por 3-1.

O Nottingham Forest-FC Porto está agendado para as 20 horas de quinta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Danny Makkelie é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado pelos compatriotas Hessel Steegstra e Jan de Vries, sendo Allard Lindhout o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar o croata Ivan Bebek, assistido por Sören Storks.

Reencontro esta época

Esta época, na fase de liga da Liga Europa, o FC Porto perdeu em Nottingham por 2-0, a 23 de outubro, no primeiro jogo de Sean Dyche como treinador da equipa, após a saída de Ange Postecoglou. Golos de Morgan Gibbs-White (19m) e Igor Jesus (77m), ambos de penálti, decidiram o jogo.