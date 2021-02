Será uma Via Ápia de espinhos aquela que o Sp. Braga terá de percorrer para chegar a Roma na 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A equipa de Paulo Fonseca venceu na pedreira (0-2) e tornou a passagem da equipa lusa aos oitavos uma tarefa verdadeiramente hercúlea.

Dzeko e Borja Mayoral, um abrir e outra a fechar o encontro, marcaram os golos do triunfo da Roma na cidade dos arcebispos num jogo em que o Sp. Braga jogou mais de meia hora em inferioridade numérica.

Prevaleceu o pragmatismo italiano perante o conjunto de Carvalhal, sendo a Roma mais incisiva e competente a visar a balizaa contrária. Com processos simples e jogadas rápidas os romanos construíram vários lances de finalização, impondo ao mesmo tempo muitas dificuldades na construção ofensiva à equipa portuguesa.

Dzeko desequilibra a abrir

Logo nos instantes iniciais do encontro a equipa italiana montou uma autêntica calçada romana na pedreira e com uma jogada simples, com poucos passes, entrou praticamente a ganhar no jogo. Mkhitaryan serviu Dzeko, com o bósnio a ser letal nas costas da defesa bracarense.

Eliminatória desigualada cedo, dando à Roma margem para gerir o jogo com o típico cinismo italiano. De resto, o golo apontado cedo, aos cinco minutos, é um exemplo paradigmático do futebol romano: os tais processos simples, poucos passes e aproximação rápida à baliza adversária após um apelativo engodo à frente da sua área.

A perder desde cedo, o Sp. Braga tentou responder, mas sabendo de antemão que qualquer deslize poderia ser fatal a ponto de colocar em causa a eliminatória. Mesmo neste limbo ainda registou um par de oportunidades promissoras, mas que, no entanto, não chegaram a ser perigosas, como num lance em que Sporar tanto tentou enquadrar o remate que acabou desarmado. A verdade é que com três saídas rápidas para o ataque a Roma saiu para o intervalo chamando a si maior dose de perigo no encontro.

Paragem no vermelho

Parecia disposto a lutar pelo jogo o Sp. Braga após o descanso, dominando territorialmente o encontro e jogando com maior predominância no meio campo da Roma. Uma reação que teve um duro revés logo aos nove minutos do segundo tempo com Esgaio a ver a segunda cartolina amarela e a consequente vermelha.

Inversão de papeis quase que simultânea. Subiu as suas linhas o conjunto romano, apostando num segundo golo que desnivelaria ainda mais a eliminatória. Mkhitaryan introduziu a bola no fundo das redes mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

A escassos minutos dos noventa, numa fase em que o assédio já nem era tão rigoroso por parte dos romanos, Veretout descobriu Mayoral no coração da área, com o avançado a finalizar com eficácia, apontando o segundo da Roma a reduzir drasticamente as possibilidades de sucesso da equipa portuguesa na eliminatória.

Dentro de uma semana joga-se a 2.ª mão no Olímpico de Roma. Terá de passar uma Via Ápia de espinhos o Sp. Braga para seguir em frente. A tarefa está muito complicada.