Liga Europa: árbitro francês no Roma-FC Porto

O árbitro francês François Letexier vai dirigir o Roma-FC Porto, da 2.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, confirmou a UEFA, na manhã desta terça-feira.

Letexier, de 35 anos, vai ser auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. O quarto árbitro é Mathieu Vernice. No vídeo-árbitro vai estar Willy Delajod, assistido por Benoît Millot.

O Roma-FC Porto, que tem como palco o Estádio Olímpico, em Roma, está agendado para as 17h45 de quinta-feira.

Na primeira mão, no Estádio do Dragão, na passada quinta-feira, houve empate a um golo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.