FIGURA: Mouzakitis

Ganhou grande parte dos duelos e foi decisivo no lance do golo, ao assistir El Kaabi para o 1-0. A fechar a primeira parte, também foi de Mouzakitis que surgiu a melhor ocasião do Olympiakos antes do intervalo, com um remate bem defendido por Diogo Costa.

MOMENTO: falha defensiva e El Kaabi decide no Dragão (79m)

O Olympiakos chegou à vantagem – seria mesmo o golo da vitória – aos 79 minutos, pelo avançado marroquino Ayoub El Kaabi, na sequência de um lance mal resolvido na defensiva. Zé Pedro perseguiu Mouzakitis, Nehuén Pérez foi lá também para tentar o corte, mas sem sucesso, numa ação que deixou o argentino e o português para trás. Mouzakitis ficou solto, definiu bem e assistiu El Kaabi para o remate certeiro e decisivo de pé esquerdo, a bater Diogo Costa.

OUTROS DESTAQUES:

Ayoub El Kaabi: o herói da final da Liga Conferência ganha pelo Olympiakos em 2023/24 foi também o homem decisivo no Estádio do Dragão. Na segunda parte teve mais espaço para visar a baliza de Diogo Costa e fê-lo com êxito aos 79 minutos, com o único golo do jogo.

Rodrigo Mora: de regresso à titularidade, o jovem produto do Olival foi dos que mais procurou dar algum rasgo à equipa em saídas para o ataque e perto da área defensiva dos gregos, quando a equipa treinada por Mendilibar estava organizada atrás e quando foi possível ao FC Porto sair rápido. Também tentou visar a baliza defendida por Tzolakis. Esforçado em prol da equipa.

David Carmo: no regresso ao Estádio do Dragão, onde teve uma passagem pouco conseguida e feliz, o central luso-angolano destacou-se na defensiva do Olympiakos, com cortes importantes e decisivos a deitar por terra potenciais ocasiões e ataques do FC Porto. O mais evidente foi o grande corte com o pé direito, todo no ar, logo a abrir a segunda parte: Samu estava pronto para concluir o cruzamento de Rodrigo Mora.

Gonçalo Borges: a entrada perto da hora de jogo, para a saída de Pepê, mexeu por momentos com o ataque do FC Porto. Deu algum rasgo e capacidade individual, mas foi por pouco tempo.

Kristoffer Velde: o norueguês entrou para o lugar de Masouras depois do intervalo e mexeu com o ataque dos gregos, que nivelaram o jogo na segunda parte. Teve, porventura, a melhor ocasião do Olympiakos, uma saída individual interessante e uma recuperação de bola em zona subida. Acabou por sair lesionado aos 76 minutos.