Tal como havia antecipado na conferência de imprensa desta manhã, Sérgio Conceição convocou todos os jogadores disponíveis para o duelo contra a Lazio, da segunda mão do «play-off» de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



Apenas Manafá e Wendell, lesionados, ficam na cidade do Porto. Em sentido contrário, o castigado Marchesín faz parte da comitiva de 24 jogadores que viajou para Roma.



O FC Porto defronta a Lazio, na capital italiana, às 17h45 desta quinta-feira.



Os convocados do FC Porto:



Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos;



Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Zaidu, Mbemba, João Mário e Rúben Semedo;

Médios: Uribe, Grujic, Vitinha, Otávio, Bruno Costa e Eustáquio;



Avançados: Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Toni Martínez, Evanilson, Fábio Vieira e Gonçalo Borges.