O treinador do Benfica, Jorge Jesus, convocou 24 jogadores para a deslocação do Benfica à Grécia, onde defronta, no Pireu, o Arsenal, em jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Em relação à convocatória do jogo da Liga, em Faro, entram Svilar, Weigl (cumpriu castigo para o campeonato) e ainda Gonçalo Ramos, que já jogou e marcou no domingo pela equipa B, mas tinha falhado a primeira mão da Liga Europa devido a lesão.

Samaris acaba por ser novidade, uma vez que, apesar de estar fora da lista principal para a UEFA vai, segundo o Benfica, viajar para Atenas, indo ao país natal «com o objetivo de estar com o grupo e de poder treinar com o mesmo».

Jardel, apesar de já ter treinado com bola junto dos colegas, esta manhã, é ainda dado pelo Benfica como estando a recuperar de lesão, tal como André Almeida.

O Arsenal-Benfica joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira.

Guarda-redes: Odysseas, Svilar e Helton;

Defesas: Vertonghen, Grimaldo, Otamendi, Lucas Veríssimo, Gilberto e Nuno Tavares;

Médios: Pizzi, Rafa, Cervi, Samaris, Julian Weigl, Adel Taarabt, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Everton e Pedrinho; Avançados: Darwin, Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.