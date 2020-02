Silas convocou 20 jogadores para o jogo frente ao Basaksehir, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



Embora tenha treinado integrado, Jérémy Mathieu não entra nas contas do técnico dos leões. Além do francês, Luiz Phellype e Renan estão lesionados e não viajam para a Turquia. Por sua vez, Neto foi excluído por opção.



Em sentido contrário, Marcos Acuña está de volta à convocatória depois de ter falhado a partida frente ao Boavista.



O Sporting joga quinta-feira, às 17h55, no estádio Fatih Terim.

Convocados:



Guarda-redes: Max, Hugo Cunha e Diogo Sousa;



Defesas: Ilori, Coates, Ristovski, Rosier e Borja;



Médios: Doumbia, Acuña, Eduardo, Battaglia e Wendel;



Avançados: Bolasie, Pedro Mendes, Vietto, Plata, Sporar, Jovane e Camacho.