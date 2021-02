O jogador do Benfica, Diogo Gonçalves, em declarações na flash interview da SportTV+ após a derrota com o Arsenal (3-2), que ditou a eliminação dos encarnados da Liga Europa:

«Estamos frustrados pelo resultado, fizemos de tudo para passar. Agora é olhar em frente, o Benfica nunca se verga.

[O que correu mal?] O Arsenal fez mais um golo, mas como disse fizemos tudo, sofremos um golo contra a corrente do jogo. Batemos de frente com uma das melhores equipas. Estamos contentes com a exibição, mas não com o resultado. É olhar em frente porque há muita coisa para conquistar.»