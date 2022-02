O Lyon entrou no caminho do FC Porto mais uma vez nas competições europeias. O OL é o adversário dos portuenses nos oitavos de final da Liga Europa e a primeira nota a registar é que os dragões nunca perderam com o Lyon, que foi quarto classificado em França na época passada.

Oitavo classificado na Ligue 1, edição 2021/22, o Olympique Lyonnais é orientado pelo neerlandês Peter Bosz, treinador que já orientou Leverkusen, Dortmund, Ajax, Maccabi Telavive e Vitesse.

No plantel, destacam-se o internacional português Anthony Lopes na baliza e, depois, os médios Tanguy Ndombélé, Lucas Paquetá, Housseam Aouar. O melhor marcador é Moussa Dembélé com oito golos.

A equipa joga no Parc Olympique Lyonnais, que atualmente é conhecido pelo nome da seguradora que o patrocina, e tem uma lotação de perto de 60 mil espectadores.

O Lyon venceu o Grupo A da Liga Europa frente a Rangers, Sparta Praga e Brondby com cinco vitórias e um empate [1-1 no último jogo com os escoceses].

No registo entre as duas equipas há, então, duas eliminatórias, ambas favoráveis ao FC Porto.

A primeira ocorreu na Taça das Taças de 1964/65, com os azuis e brancos a vencerem por 3-0 em casa e por 1-0 fora. Mais recente e ainda fresca na memória portista estão os quartos de final da Champions League 2003/04, que o FC Porto viria a conquistar. O Lyon ficou pelo caminho com um triunfo portuense por 2-0 nas Antas e um empate 2-2 fora. Ou seja, o regist azul e branco lê-se: quatro jogos, três vitórias e um empate, oito golos marcados, dois sofridos.

A título de curiosidade, o valor do plantel do Lyon no Transfermarkt é de 316,05 milhões de euros perante os 222,3 do FC Porto.