Além de Kevin Volland, Charles Aránguiz é baixa na equipa do Bayer Leverkusen para o encontro frente ao FC Porto, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O internacional chileno está engripado e não viajou com a equipa germânica para a cidade Invicta.



«Além do Volland e do Aránguiz, estão todos disponíveis», referiu Bosz, em conferência de imprensa.



O médio de 30 anos foi titular na partida da primeira mão e foi poupado na partida do último domingo ante o Leverkusen.



