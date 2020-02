FIGURA: Kent

Estreia a marcar do atacante inglês na Liga Europa. Praticamente sentenciou a eliminatória ao marcar ao minuto 61. Forte fisicamente, com uma intensidade de jogo assinalável a exemplo do que acontece com a esmagadora maioria dos jogadores do Rangers, traçou vários rasgos interessantes. Num desses rasgos, lançado em velocidade, teve pragmatismo para marcar e fazer a diferença. Golo contundente, sem aflorados nem hesitações. Enquadrou-se com a baliza e rematou certeiro.

MOMENTO: golo do Rangers (61’)

Hagi redimiu-se do penálti falhado e lança Kent em velocidade. Passe açucarado para as costas da defesa arsenalista, Kent ganha em velocidade e mesmo ligeiramente descaído para o lado esquerdo enquadra-se com a baliza e remata com convicção para o fundo das redes da baliza à guarda de Matheus. Remate certeiro a ter um peso decisivo na eliminatória.

OUTROS DESTAQUES

Sequeira

Esteve em dúvida para o jogo, recuperou e foi uma das figuras do Sp. Braga. Está num momento de forma assinalável. Fez vários cruzamentos perigosos no flanco esquerdo, subindo sempre pelo corredor com critério. Notabilizou-se também nas bolas paradas ao bater os cantos da equipa de Rúben Amorim.

Edmundson

Não jogou na primeira mão, esta tarde fez dupla de Goldson no eixo da defesa do Rangers e fez vários cortes providenciais. Robusto fisicamente, o central inglês de 22 anos ajudou a secar Paulinho, não dando espaço ao atacante português.

Matheus

Defesa heroica em cima do intervalo, ao minuto 45. Pelo momento em que aconteceu, pelo lance em si e pela forma como a defesa foi feita. Parecia destinado a travar a bola de Hagi. Pouco podia no golo sofrido perante a aparição de Kent na sua cara. Ainda tentou fechar o ângulo, mas não teve sucesso.

Hagi

O nome maior desta eliminatória, depois de ter marcado dois golos no Ibrox Stadium. Esta tarde desperdiçou um castigo máximo, mas redimiu-se ao abrir caminho para Kent apontar o golo do Rangers.