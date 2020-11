O Benfica foi até Glasgow, Escócia, defrontar o Rangers em Ibrox e empatou 2-2, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Um golo de Arfield, aos sete minutos, deu vantagem aos escoceses, que aumentaram a diferença no segundo tempo. Roofe marcou aos 69 minutos.

O Benfica reduziu num autogolo de Tavernier, aos 78 minutos. Pizzi igualou o jogo aos 81 minutos e, assim, as duas equipas ficam com os mesmos pontos, no topo do grupo. A vantagem é do Rangers, porém, devido ao 3-3 na Luz.

FICHA DE JOGO