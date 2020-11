O AEK de Atenas foi à Ucrânia golear o Zorya por 4-1, numa partida do grupo do Sp. Braga, em que o português Hélder Lopes não saiu do banco.

A equipa grega marcou logo aos 6m por Tankovic e aumentou a vantagem aos 34m por Mantalos.

Na segunda parte, o AEK chegou ao 3-0 por Livaja, a equipa da casa ainda reduziu aos 81m, mas no mesmo minuto Livaja bisou e fechou o resultado.

Com este resultado, o AEK soma os primeiros três pontos num grupo que é liderado pelo Leicester com nove, seguido do Sp. Braga, com seis. O Zorya ainda não somou qualquer ponto.