Ainda com hipóteses de passar aos 16 avos de final da Liga Europa, o técnico do AEK Atenas admite «poupar» alguns jogadores na receção ao Sp. Braga, numa partida da quinta jornada do grupo G da Liga Europa.



Massimo Carrera tem como objetivo sagrar-se campeão grego e está a três pontos do líder Olympiakos, ambos com menos dois jogos, sendo que um deles é entre as duas equipas. Por isso, o italiano revelou que vai fazer rodar a equipa.

«Sim, iremos resguardar alguns jogadores no jogo de amanhã [quinta-feira], temos também ainda de ver qual a condição física dos jogadores e é natural que a equipa [diante do Sporting de Braga] tenha em conta o jogo de domingo», referiu, em conferência de imprensa.



Para seguirem em frente, os gregos têm forçosamente de bater os bracarenses, um objetivo que o treinador reconhece ser difícil.

«O nosso objetivo é entrar em campo e tentar ganhar, como em todos os jogos, sabendo que vamos defrontar uma grande equipa. Enquanto há vida, há esperança e vamos ainda disputar dois jogos importantes nesta competição», disse.

Ao lado de Carrera esteve André Simões, médio português que deixou elogios ao Sp. Braga.

«É uma excelente equipa, que tem vindo a fazer um excelente trabalho com este novo treinador, Carlos Carvalhal, dou-lhes os parabéns pelo que têm feito no campeonato. O Sporting de Braga tem vindo a fazer um trabalho fantástico ano após ano, cada vez se aproxima mais dos três grandes, é um pouco desconhecido no resto da Europa, mas nós, que somos portugueses, sabemos disso», elogiou.



O AEK-Sp. Braga está agendado para esta quinta-feira, às 17h55, no Olímpico de Atenas, na capital da Grécia.