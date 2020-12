O Sp. Braga venceu o AEK por 4-2 e está na próxima fase da Liga Europa.

No Estádio Olímpico de Atenas, os minhotos mostraram a sua chama europeia bem cedo e logo aos 10 minutos de jogo já venciam por 2-0.

Tormena surgiu solto para abrir o marcador com um desvio após canto, mas o que se passou depois daí em diante foi um show de Galeno.

Sobre a esquerda do ataque, o extremo brasileiro rompeu uma e outra vez deixando a defesa grega em ruínas: aos 10m, serviu Esgaio para a emenda para a baliza, aos 45m, em cima do intervalo, fez o mesmo com Ricardo Horta.

Pelo meio, Nélson Oliveira redimiu-se do falhanço inacreditável, ao desperdiçar um golo de baliza aberta, e aproveitou uma desatenção também incrível entre Tormena e Matheus para reduzir (32m).

3-1 ao intervalo e o Sp. Braga com o apuramento na mão. O show de Galeno regressaria para a segunda parte, já depois de Carvalhal segurar o meio-campo com as entradas de André Horta e Fransérgio. Fosse uma arrancada impressionante ou num domínio de bola sublime, o ex-FC Porto não parava de brilhar na noite ateniense.

Haveria de ser dele o golo da noite. Um golaço (!) aos 82m a pontuar uma exibição notável: corte de André Simões (o outro português em campo no onze dos gregos) e domínio de peito e disparo de fora da área para um lance de antologia.

O AEK reduziria em cima dos 90, num remate de Vasilantonopoulos desviado por Sequeira a trair Matheus. Fraco consolo para os gregos num jogo em que os arsenalistas voltaram a mostrar a sua chama europeia, carimbando o apuramento na fase de grupos pela segunda época consecutiva.

O Sp. Braga apurou-se para a fase seguinte e pode ainda disputar o primeiro lugar do grupo, beneficiando da derrota do Leicester com o Zorya (ambos têm 10 pontos).

Sob a Acrópole, os Guerreiros do Minho passaram com distinção a batalha ateniense. No Olímpico, foi Galeno quem carregou a tocha que alumia o caminho europeu.