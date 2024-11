Quinta-feira negra para as equipas neerlandesas nas competições europeias (e isso são boas notícias para Portugal). Três participaram nesta jornada, tanto na Liga Europa como na Liga Conferência. Os Países Baixos ocupam o sexto lugar no ranking da UEFA, com Portugal logo abaixo, em sétimo.

O Ajax sofreu a primeira derrota na Liga Europa, ao fim do quinto jogo. Foi no reduto da Real Sociedad, em Espanha, que os neerlandeses caíram, por 2-0.

O triunfo chegou na segunda parte, com golos de Barrenetxea, aos 67m, e do japonês Takefusa Kubo, aos 85m, que já tinha assistido o primeiro.

O Ajax está em sexto lugar da tabela da Liga Europa, com dez pontos. A Real Sociedad ocupa o 16.º.

Já o Union St. Gilloise, da Bélgica, venceu os neerlandeses do Twente, por 1-0. Os belgas chegaram ao golo cedo. Aos sete, tiveram um tento anulado, aos 11 mexeram mesmo no marcador, com golo de Fuseini.

A partir daí não houve mais alterações no marcador. Os neerlandeses ficam apenas com três pontos, fora da zona de playoff. Já os belgas sobem para 24.º, o primeiro lugar de acesso aos playoffs.

Ao início da tarde, o AZ Alkmaar empatou em casa com o Galatasaray, da Turquia, por 1-1, num jogo em que os visitantes tiveram um golo anulado a Osimhen nos descontos.