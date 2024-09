Com Rafa Silva e Gedson Fernandes no onze inicial, o Besiktas foi goleado por 4-0 frente ao Ajax, no jogo de estreia na fase de liga, da Liga Europa.

Nos Países Baixos, a formação visitante teve um jogo para esquecer, sem qualquer remate enquadrado com a baliza e do outro lado, uma equipa neerlandesa motivada pelos bons resultados. À passagem da meia-hora de jogo, Kian Fitz-Jim deu vantagem ao Ajax, depois de uma enorme confusão dentro da área turca.

Ainda assim, o verdadeiro descalabro estava guardado para o segundo tempo, quando a equipa da casa marcou dois golos em quatro minutos, por intermédio de Mika Godts e Kenneth Taylor, que aproveitaram uma enorme passividade na defensiva do Besiktas.

As contas do encontro ficaram fechadas aos 73 minutos, graças ao «bis» de Mika Godts, que confirmou assim a quarta vitória nos últimos cinco jogos para o Ajax, que somou os primeiros três pontos nesta fase.

Veja aqui um dos golos marcados pelo Ajax:

Em França, o Olympiakos saiu derrotado por 2-0, diante do Lyon, num jogo em que o ascendente foi quase sempre da equipa da casa. No lado grego, Chiquinho e David Carmo foram titulares, Costinha e Sérgio Oliveira não saíram do banco de suplentes.

Quanto aos golos, só apareceram no segundo tempo, quando Rayan Cherki faturou, após passe de Maitland-Niles e aos 71 minutos, os recém-entrados Zaha e Benrahma fabricaram o 2-0, garantindo assim o primeiro triunfo em três jogos para o Lyon.

Confira aqui os restantes resultados desta quinta-feira:

Steua Bucareste-Rigas FS, 4-1

Eintracht Frankfurt-Viktoria Plzen, 3-2

Roma-Ath. Bilbao, 1-1