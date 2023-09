Ajax e Marselha são duas equipas de Liga dos Campeões, mas a jogar a Liga Europa, não se fizeram de rogadas e proporcionaram um belo espetáculo esta noite, no empate (3-3) em Amesterdão, em jogo do grupo B.

E houve um golo português logo aos nove minutos: Carlos Forbs, também conhecido como Carlos Borges, foi mais rápido do que a defesa gaulesa e fez o 1-0 na cara de Pau López.

Steven Berghuis ampliou a vantagem neerlandesa aos 20 minutos, mas o conjunto forasteiro chegou ao empate ainda na primeira parte, com golos de Jordan Clauss e Aubameyang.

No início do segundo tempo, Carlos Forbs assistiu Kenneth Taylor para o 3-2, mas o Marselha, já com Vitinha em campo, empatou novamente a 12 minutos dos 90, com o bis de Aubameyang.

No grupo A, o Olympiakos perdeu na receção ao Friburgo, por 3-2.

Roland Sallai abriu o marcador aos nove minutos, mas El Kaabi empatou para a equipa grega aos 40 minutos. Ainda na primeira parte, Vicenzo Grifo voltou a dar vantagem aos alemães de penálti.

Foi já com Daniel Podence em campo – entrou ao intervalo – que o Olympiakos chegou ao empate, fruto de mais um golo de El Kaabi, a um quarto de hora do fim.

Só que o Friburgo ainda tinha uma carta na manga e Max Philipp fez o 3-2 final aos 86 minutos, dez minutos depois de entrar.

Já o Betis, sem os lesionados William Carvalho e Rui Silva, perdeu na Escócia, diante do Rangers (1-0), ao passo que o Brighton foi surpreendido em casa pelo AEK Atenas: foi derrotado por 3-2.

TODOS OS RESULTADOS DO DIA:

Grupo A

West Ham-Backa Topola, 3-1

Olympiakos-Friburgo, 2-3

Grupo B

Ajax-Marselha, 3-3

Brighton-AEK Atenas, 2-3

Grupo C

Sparta Praga-Aris, 3-2

Rangers-Betis, 1-0

Grupo D

Atalanta-Raków, 2-0

Sturm Graz-Sporting, 1-2

Grupo E

LASK-Liverpool, 1-3

Union St Gilloise-Toulouse, 1-1

Grupo F

Rennes-Maccabi Haifa, 3-0

Panathinaikos-Villarreal, 2-0

Grupo G

Servette-Slavia Praga, 0-2

Sheriff-Roma, 1-2

Grupo H

Bayer Leverkusen-Hacken, 4-0

Qarabag-Molde, 1-0