O West Ham e o Eintracht Frankfurt foram os últimos apurados para os quartos de final da Liga Europa, ao deixarem a cidade de Sevilha fora das competições europeias: o Sevilha caiu em Londres e o Betis na Alemanha, ambos no prolongamento. Golpe rude para a Andaluzia, num ápice.

Depois de ter ganho em casa por 1-0, no Sánchez Pizjuán, o Sevilha viu o West Ham igualar a eliminatória com um golo de Tomas Soucek aos 39 minutos. O 1-0 manteve-se até ao final do tempo regulamentar e foi para prolongamento, período no qual o ucraniano Andriy Yarmolenko foi herói.

Dispensado dos trabalhos da equipa por uns dias, no final de fevereiro, devido à invasão russa à Ucrânia, Yarmolenko fez o 2-0 final aos 112 minutos, qualificando o West Ham, naquele que foi o seu segundo jogo seguido a marcar e o terceiro golo na conta pessoal em 2021/22. Superação e decisão, no meio de um período difícil da história do seu país, pelo qual sofre fisicamente à distância.

Na Alemanha, Gonçalo Paciência saiu a sorrir, com Rui Silva e William Carvalho eliminados num duelo entre portugueses. O Eintracht Frankfurt, que tinha ganho fora na primeira mão por 2-1, viu o Betis arrastar decisões para prolongamento com o golo de Borja Iglesias aos 90 minutos.

Contudo, um autogolo de Guido Rodríguez, já em cima do final do prolongamento (120+1) ditou o 1-1 final, que valeu a qualificação do Eintracht, que teve Gonçalo Paciência em campo a partir do minuto 83. Rui Silva foi titular no Betis e William entrou ao minuto 66.

Esta quinta-feira, o Sporting de Braga também se qualificou e continua como único representante português em prova. Leipzig, Rangers, Barcelona, Atalanta e Lyon também vão a sorteio na sexta-feira.

O golo de Yarmolenko que decidiu o West Ham-Sevilha: