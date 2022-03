O guarda-redes internacional português Anthony Lopes e o lateral/extremo argentino ex-Sporting Marcos Acuña estão entre os quatro nomeados para jogador da semana na Liga Europa, na sequência dos jogos da primeira mão dos oitavos de final da competição.

Anthony Lopes foi titular pelo Lyon na quarta-feira, no Estádio do Dragão, ante o FC Porto, no triunfo por 1-0 dos gauleses ante os comandados de Sérgio Conceição.

Já Acuña esteve de forma decisiva na vitória do Sevilha ante o West Ham, esta quinta-feira, ao fazer, a partir de um livre, a assistência para o golo da vitória dos espanhóis.

Os outros indicados são James Tavernier (Rangers), que fez um golo e uma assistência no triunfo ante o Estrela Vermelha por 3-0, bem como Luis Muriel (Atalanta), que bisou na vitória por 3-2 ante o Bayer Leverkusen, tendo ainda feito uma assistência.