Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon carimbou a passagem para os 16 avos de final da Liga Europa após bater o Sparta de Praga por 3-0, em jogo da quarta jornada do grupo A.



Depois de ter desperdiçado uma ocasião soberana na primeira parte, Islam Slimani mostrou tremenda eficácia na segunda parte e ofereceu o triunfo aos gauleses. A passe de Cherki, o ex-Sporting fez o 1-0 aos 61 minutos: contornou o guarda-redes e atirou para a baliza deserta.



Volvidos dois minutos, o internacional argelino bisou e resolveu o encontro. Depois um cruzamento preciso de Caqueret, Slimani ganhou ao marcador direto e cabeceou sem hipóteses de defesa para Nita.



Nos instantes finais, o conjunto de Bosz fixou o resultado final por Ekambi. O avançado do Lyon chegou ao sexto golo na prova e é, até ao momento, o melhor marcador da competição.



Com esta vitória o Lyon chegou aos 12 pontos e confirmou o apuramento para a fase a eliminar. Por sua vez, o Sparta de Praga continua com quatro pontos, os mesmos que o Rangers. O campeão da Escócia empatou uma bola na Dinamarca ante o Brondby.



Depois de um golo anulado, os escoceses chegaram ao intervalo a perder - culpa de um autogolo de Balogun. No entanto, o Rangers conseguiu resgatar um ponto graças a um golo de Ianis Hagi aos 77 minutos.



Com este empate o Brondby somou dois pontos e ainda está na luta pelo apuramento.