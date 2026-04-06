Felix Zwayer é o árbitro do Sporting de Braga-Betis, jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, confirmou a UEFA, na manhã desta segunda-feira.

Zwayer, de 44 anos, vai ser auxiliado por Robert Kempter e Dominik Schaal. O quarto árbitro é Florian Badstübner. No vídeo-árbitro vai estar Robert Schröder, assistido por Pascal Müller.

Esta época, Zwayer já dirigiu um jogo de uma equipa portuguesa, o Athletic Bilbao-Sporting, a 28 de janeiro, que os leões venceram por 3-2, resultado que valeu o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O germânico apita de novo o Sp. Braga, fazendo-o pela primeira vez desde 23 de agosto de 2023, dia em que dirigiu o triunfo dos minhotos por 2-1 ante o Panathinaikos, em Braga, na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

O Sp. Braga-Betis está agendado para as 17h45 de quarta-feira, jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.