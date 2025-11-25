Liga Europa: Sp. Braga com árbitro neerlandês, FC Porto reencontra Matej Jug
Allard Lindhout é o juiz escolhido para o duelo dos «arsenalistas» em Glasgow. Esloveno vai marcar presença no Dragão frente ao Nice
A UEFA divulgou esta terça-feira as arbitragens para os jogos de FC Porto e Sporting de Braga na quinta jornada da fase de liga da Liga Europa, marcada para quinta-feira. O encontro dos dragões frente ao Nice será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto a deslocação dos minhotos ao terreno do Rangers terá arbitragem do neerlandês Allard Lindhout.
No Dragão Matej Jug, árbitro internacional desde 2007, acompanhado pelos assistentes Matej Zunic e Manuel Vidali. O também esloveno Rade Obrenovic será o quarto árbitro, com Alen Borosak responsável pelo VAR.
Não será uma estreia para os azuis e brancos com este juiz. O esloveno já apitou dois jogos do FC Porto, ambos em casa. Em 2013/14, num empate 2-2 diante do Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa, e em 2016/17, no 1-1 frente ao Copenhaga, na Liga dos Campeões.
Já o Sp. Braga visita o Rangers, em Glasgow, com arbitragem de Allard Lindhout. O neerlandês, de 38 anos, terá como assistentes Rogier Honig e Johan Balder, com Robin Hensgens como quarto árbitro. No VAR estará Pol van Boekel.
Após quatro jornadas, o FC Porto ocupa o 14.º lugar da classificação geral da Liga Europa, com sete pontos. Já o Sporting de Braga segue no quinto posto, com nove.