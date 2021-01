O treinador do Arsenal assume estar preocupado com o jogo frente ao Benfica, a contar para a Liga Europa, tendo em conta os efeitos da pandemia de covid-19 e as restrições às viagens impostas pelos governos de Inglaterra e Portugal.

«Queremos jogar e competir na Europa, pelo que é necessário encontrar uma solução, mas não sei qual será. Se teremos de encontrar uma forma diferente, tendo em conta as regras do confinamento, ou se vamos jogar noutro lado, não sei qual será a melhor solução. A decisão não está nas minhas mãos», referiu Mikel Arteta.

Benfica e Arsenal têm encontrado marcado nos dezasseis-avos da Liga Europa. A primeira mão está marcada para 18 de fevereiro, em Lisboa, e a 25 em Londres.