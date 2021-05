O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, confessou que a equipa estava «devastada» pela eliminação nas meias-finais da Liga Europa contra o Villarreal.



«Estamos devastados e desiludidos. Temos de dar os parabéns ao Villarreal pela passagem à final. Tentámos tudo até ao último minuto. Nas duas mãos e especialmente pelo que fizemos hoje na segunda parte, merecemos ganhar. Foi tudo decidido nos detalhes. Tivemos oportunidades para marcar, mas não conseguimos», referiu, em declarações à BT Sport.



Os «gunners» ficaram sem Granit Xhaka antes do pontapé de saída devido a lesão, o que obrigou o espanhol a lançar Tierney de início.



«Era importante ter os jogadores todos disponíveis. Aconteceu-nos tanta coisa. Houve jogadores que recuperaram a tempo do jogo, mas não estavam a 100 por cento. Xhaka? Mudou-nos o plano de jogo. Preparámos o jogo com o Xhaka e sentimos dificuldades na saída de bola devido à sua ausência. Não são desculpas. Tivemos jogadores lesionados, um contraiu malária e acabaram por não chegar a este jogo no seu melhor momento. Não saímos de forma limpa desde trás, estávamos tensos. Mudámos algumas coisas ao intervalo, fomos mais dominantes na segunda parte e criámos mais oportunidades, mas ainda assim não conseguimos vencer», explicou.



Arteta lembrou ainda que o plantel do Arsenal é muito jovem e que essa inexperiência acabou por penalizar a equipa.



«São vários problemas. Não começámos bem o jogo em Espanha, concedemos um golo de bola parada e não chegámos a esta fase com toda a gente no seu melhor momento. Não estivemos no nosso melhor nas duas mãos. Somos uma equipa muita jovem, a maioria jogou a primeira meia-final de uma competição. No ano passado chegámos à Europa pela Taça, agora só podemos lá chegar pela Premier League», concluiu.