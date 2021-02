Mikel Arteta, treinador do Arsenal, em declarações à SIC após o empate com o Benfica em Roma:

«Tivemos muitas oportunidades para marcar mais golos. Cada golo fora de casa tem um peso importante, mas está tudo por decidir.»

[Sobre a 2.ª mão]

«Vai ser um segundo jogo muito competitivo. O Benfica é uma equipa organizada e muito agressiva. Tem uma linha defensiva que nos fez cair muitas vezes em fora de jogo, mas também criámos muitos problemas. Foi pena o golo que oferecemos. Podíamos ter saído daqui com um resultado melhor.»

[Este resultado é favorável ao Arsenal?]

«Pode ser. Mas veremos como [o Benfica] planeia o jogo seguinte, se o fazem como hoje ou se mudam. Sabemos que podem jogar perfeitamente também com uma linha de quatro. Veremos. Vamos descansar e agora no domingo temos um jogo difícil com o Manchester City.

Se o Arsenal é favorito agora? Reconheço é que está tudo em aberto e neste contexto, sem público e a jogar na Grécia, não me fio em nada. Principalmente contra uma equipa que tem uma boa organização, bons jogadores e experiência nas competições europeias.»