O central do Benfica, Jardel, integrou esta quarta-feira o treino do Benfica, de véspera do jogo com o Arsenal, na Grécia, dando indicações de que já está recuperado de lesão.

O jogador de 34 anos, que sofreu uma rotura muscular na coxa direita no jogo com o Sporting, a 1 de fevereiro, surgiu a trabalhar com bola, num «meiinho» com os colegas de equipa, nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Ainda assim, está por confirmar, por parte do Benfica, no seu boletim clínico, se o luso-brasileiro está 100 por cento recuperado, ou se ainda apresenta alguma limitação física impeditiva de poder jogar a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Com a equipa principal esteve também Gonçalo Ramos, que após ter falhado a primeira mão ante o Arsenal, recuperou de uma mialgia na face posterior da coxa esquerda a tempo de jogar e marcar pela equipa B, na vitória ante o Mafra, por 2-0, na segunda-feira, para a II Liga.

Desta forma, a única ausência certa torna-se André Almeida, que recupera de uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito.

A sessão de trabalho ao final desta manhã antecede a conferência de imprensa de antevisão, por Jorge Jesus e um jogador (14h00), antes da partida para a Grécia.

O Arsenal-Benfica joga-se no estádio Georgios Karaiskakis, no Pireu, a partir das 17h55 desta quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.