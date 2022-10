O Arsenal, com Fábio Vieira no onze titular – Cédric não saiu do banco –, venceu esta quinta-feira na deslocação ao terreno do Bodo/Glimt (1-0), em jogo da quarta jornada do grupo A da Liga Europa.

Bukayo Saka fez o único golo do encontro aos 24 minutos, depois de uma tabela com Nketiah – o remate do internacional inglês ainda sofreu um desvio antes de seguir para a baliza.

Com este resultado, o Arsenal somou a terceira vitória em outros tantos jogos nesta fase de grupos, e lidera assim a tabela classificativa com nove pontos. O Bodo/Glimt tem os mesmos quatro pontos do que o PSV, mas mais dois jogos. O Zurich está em último.