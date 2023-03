O Sporting apresenta-se em Londres com cinco alterações comparativamente com o jogo do passado fim de semana com o Boavista.

Na baliza, Antonio Adán volta a assumir o lugar, St. Juste e Gonçalo Inácio regressam ao eixo defensivo St. Juste, Morita (também suspenso) sai e Pote volta a baixar para o meio-campo, Matheus Reis ocupa a lateral esquerda em detrimento de Nuno Santos e Trincão e Paulinho voltam às opções iniciais.

Em suma: Israel, Coates, Morita, Nuno Santos e Chermiti saem do onze e entram Adán, St. Juste, Gonçalo Inácio, Trincão e Paulinho.

ONZES OFICIAIS

Onze do Arsenal: Ramsdale; Takehiro Tomiyasu, William Saliba, Gabriel e Zinchenko; Nelson, Jorginho, Xhaka e Fábio Vieira; Martinelli e Gabriel Jesus.

Onze do Sporting: Adán, St. Juste, Diomande e Inácio; Esgaio, Ugarte, Pote e Matheus Reis; Edwards, Paulinho e Trincão.

ACOMPANHE O AO MINUTO DO ARSENAL-SPORTING