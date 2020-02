O avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang desperdiçou uma clara oportunidade para apurar o Arsenal para os oitavos de final da Liga Europa, na compensação do prolongamento. Contudo, falhou de forma incrível na cara do guardião do Olympiakos.

A equipa orientada por Pedro Martins, que tinha perdido por 1-0 na Grécia, fez o golo da vitória por 2-1 ao minuto 119, mas ainda sofreu um valente susto, num lance que levou ao desespero o treinador Mikel Arteta e grande parte da plateia no estádio Emirates, em Londres.

Uma noite de contrastes para Aubameyang, que antes tinha feito um golaço, então para o empate a uma bola, já no prolongamento.