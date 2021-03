A AS Roma de Paulo Fonseca venceu o Shakhtar Donetsk de Luís Castro por 3-0, em encontro dirigido por uma equipa de arbitragem portuguesa, liderada por Artur Soares Dias.



Após a derrota pesada na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, Luís Castro não deixou de manifestar o seu desalento pelo lance que originou o segundo golo da equipa da casa.



Ismaily pareceu sofrer falta e entregou a bola aos romanos, desistindo do lance. Artur Soares Dias não interrompeu a jogada, a Roma partiu para o ataque e chegou ao 2-0 por intermédio de El Shaarawy.



«O jogo mudou depois do segundo golo, que devia ter sido anulado porque houve uma falta no início do lance», desabafou Luís Castro, acrescentando: «Não conseguimos aproveitar as oportunidades que criámos e os golos deles podiam ter sido evitados. O resultado é injusto, porque o jogo foi equilibrado.»



Paulo Fonseca, por seu turno, aplaudiu o nível de compromisso dos jogadores romano e garantiu que está satisfeito com o seu percurso como treinador da AS Roma.



«Estou muito feliz e orgulhoso por ser o treinador da AS Roma. Adoro a cidade e os adeptos. Toda a gente sabe que isto aqui não é fácil, mas é importante ter equilíbrio nos bons e nos maus momentos. Estou a aprender muito nesta experiência como treinador da Roma», salientou o treinador português.»