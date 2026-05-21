Emiliano Martínez acrescentou mais um título ao seu palmarés, esta quarta-feira, após conquistar a Liga Europa pelo Aston Villa... mas com um dedo partido.

O próprio guarda-redes confessou, em declarações à ESPN, ter-se lesionado durante o aquecimento antes do jogo com o Friburgo. Este «revés» não o impediu de estar em campo durante os 90 minutos, ainda que tivesse atuado com uma ligadura no dedo.

«O que conquistámos esta noite foi lindo. Este orgulho que sinto cresce a cada jogo. Parti o dedo durante o aquecimento, mas não olhei para isso como algo mau. Nunca tinha partido um dedo antes e, sempre que tentava agarra a bola, o dedo simplesmente escorregava para o outro lado», começou por referir.

«A verdade é que os adeptos e o clube são como uma família para mim. Sempre que entro em campo para defender a baliza do Aston Villa, faço-o com imenso orgulho. Tentei colocar em prática toda a minha experiência e os treinos que ninguém vê. Acabou por dar frutos», acrescentou.