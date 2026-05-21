Unai Emery voltou a fazer história, esta quarta-feira, ao conquistar uma inédita quinta Liga Europa na carreira.

O técnico espanhol já tinha mais troféus da Liga Europa do que qualquer outro, mas o triunfo do Aston Villa frente ao Friburgo afasta-o ainda mais da restante concorrência. Em declarações após o jogo, Unai Emery destacou o progresso da equipa ao longo do ano e a forma como pediu aos jogadores para serem «sérios» durante toda a competição.

«Esta final é a confirmação dos nossos progressos. É muito importante para os jogadores e para os adeptos, claro. Viajaram connosco durante toda a época e transmitem-nos uma energia importante. Se jogamos na Europa, se estamos na Liga dos Campeões, então a marca está a crescer», começa por referir.

«Estou muito grato por todas as competições em que participei, em especial à Liga Europa, assim como aos clubes onde trabalhei. Todo o apoio que recebi no Valência, no Sevilha, no Villarreal e aqui no Aston Villa. Disse aos jogadores que precisávamos de ser sérios nesta competição, para mostrarmos que somos protagonistas. Eles conseguiram fazê-lo», acrescenta.

Já após o apito final do árbitro, a festa fez-se dentro e fora das quatro linhas, sendo que Unai Emery foi um dos pontos de destaque. Através das redes sociais, o Aston Villa partilhou um dos momentos de celebração no relvado, com Martínez a destacar as cinco Ligas Europa conquistadas pelo espanhol.

Assista aqui aos festejos de Unai Emery: