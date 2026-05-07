Unai Emery demonstrou, uma vez mais porque é apelidado o «senhor liga Europa». Frente ao Nottingham Forest de Vítor Pereira, o técnico espanhol deu a volta a um resultado negativo da primeira mão e garantiu mais uma presença na final da competição.

Esperava-se um jogo equilibrado. E assim foi.

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Desde o início que as equipas apresentaram um futebol amarrado, sem nenhum dos lados a querer ceder. Ainda assim, como se esperava, era o Aston Villa quem ia tendo mais preponderância com o esférico.

Seguindo essa norma, poderia ser uma questão de tempo para surgiu o primeiro para os villans. Mas, foi preciso esperar até final pelos instantes finais do primeiro tempo.

Bom desenho ofensivo do Aston Villa pelo lado esquerdo. Buendía serviu Watkins, que encostou para o primeiro do encontro (36m).

As equipas recolheram aos balneários com a eliminatória empatada. Porém, no segundo tempo a história foi completamente diferente.

A segunda metade revelou-se devastadora para Vítor Pereira. Um jogo que se mostrou equilibrado nos primeiros 45 minutos atingiu números de... goleada.

Aos 57 minutos, Milenkovic agarra adversário dentro da grande área na sequência de um canto. O arbitro apontou para a marca dos 11 metros e Buendía não tremeu para dilatar a vantagem do Villa.

Depois surgiu o capitão... em dose dupla. McGinn, com dois remates certeiros, fixou o 4-0 final. Primeiro, servido por Watkins, atirou para o poste mais distante. Depois, agora assistido por Rogers, atirou rasteiro para o primeiro poste.

Com este triunfo (4-0), o Aston Villa avança para a final da Liga Europa – a primeira da história para o villans. Unai Emery – que já conquistou por quatro vezes a Liga Europa (três Sevilha e uma Villarreal) – chega novamente a uma final.

Vítor Pereira, por sua vez, cai nas «meias» da competição, já depois de ter eliminado o FC Porto nos «quartos».

A final, que deocrre no próximo dia 20 de maio em Istambul, coloca frente a frente o Aston Villa e o Friburgo, que que eliminou o Sp. Braga na outra meia-final.