Esta quinta-feira, em dia de segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa, o Athletic Bilbao deu a volta à eliminatória e afastou a Roma da Competição (4-3 no agregado), num jogo de alto nível para Nico Williams.

Depois de perder em Itália, por 2-1, o conjunto basco sorriu agora em casa e aproveitou a expulsão madrugadora de Mats Hummels, aos 11 minutos.

Com mais um, o At. Bilbao inaugurou o marcador aos 45+3 minutos, através de Nico Williams. Sem rumo, e com olhos postos no prolongamento, a Roma acabou por sofrer o golo final aos 68 minutos, autoria de Yuri Berchiche, que cabeceou para o fundo das redes na sequência de um canto.

O 3-0 surgiu aos 82 minutos, numa jogada individual de Nico Williams, que tirou dois defesas da frente e picou a bola sobre o guardião da Roma.

A Roma ainda marcou o golo de honra em Espanha, aos 90+3 minutos, com Paredes a converter uma grande penalidade.

De referir que os ex-Benfica Svilar e Cristante foram titulares no lado da equipa romana, mas não conseguiram evitar a derrota.

O At. Bilbao fica agora à espera do vencedor da eliminatória entre Fenerbahçe e Rangers.

Frankfurt cilindra Ajax

Na Alemanha, o Frankfurt recebeu e venceu o Ajax, por 4-1, depois de uma vitória na primeira mão (2-1).

Jean-Matteo Bahoya (7m), Mario Götze (25m e 82m) e Hugo Ekitike (67m) marcaram os golos do Frankfurt. Kenneth Taylor ainda reduziu, aos 78 minutos, mas de nada serviu.

O ex-Sp. Braga Matheus foi titular no lado dos neerlandeses.

No que toca ao sorteio, o Frankfurt vai defrontar o vencedor do Tottenham-AZ na próxima ronda.

Lazio tremeu, mas evita prolongamento

Com Nuno Tavares a titular, a Lazio empatou na receção ao Plzen e garantiu a passagem à próxima fase.

Sem a eliminatória resolvida, depois de vitória por 2-1 na Chéquia, a Lazio viu-se a perder aos 52 minutos, com golo de Pavel Sulc. No entanto, o 1-1 (3-2 no agregado) surgiu aos 77 minutos, através da cabeça de Romagnoli.

Nos «quartos», a equipa italiana vai encontrar o Bodo/Glimt.

Ex-Benfica bisa, mas armada lusa fica pelo caminho

Por fim, o Olympiakos bateu o Bodo/Glimt, por 2-1, mas não evitou a eliminação depois da derrota por 3-0 na primeira mão.

Kasper Hogh marcou o primeiro da partida, aos 36 minutos, e colocou o coletivo norueguês na frente do marcador. Na segunda parte, lançado para o lugar de André Horta, o ex-Benfica Yaremchuk bisou e colocou o Olympiakos na frente, aos 53 e 65 minutos.

No entanto, esta vitória de nada serviu e o Bodo/Glimt segue em frente na prova, com um agregado de 4-2.