Os irmãos Williams desfalcam o ataque do Ath. Bilbao para a visita ao Manchester United, na 2.ª mão das meias-finais da Liga Europa. O emblema basco confirmou, na manhã desta quarta-feira, que Iñaki Williams sofreu «uma lesão muscular na coxa direita» no domingo, no duelo com a Real Sociedad.

Por sua vez, Nico Williams – que disputou 79 minutos da derrota com o Man United (3-0) – não foi convocado para a visita à Real Sociedad, nem consta da convocatória para a Liga Europa.

Assim, os irmãos juntam-se ao médio Oihan Sancet no boletim clínico.

Na presente temporada, Nico leva 11 golos e sete assistências em 44 jogos, enquanto Iñaki regista 11 golos e dez assistências em 48 partidas.

O Manchester United está na frente da eliminatória (3-0) e recebe o Ath. Bilbao na noite desta quinta-feira (20h).