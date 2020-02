Radamel Falcao celebra, esta segunda-feira, 34 anos e a Liga Europa não esqueceu o legado que «El Tigre» deixou na competição. A conta da segunda maior competição europeia de clubes publicou um vídeo com todos os golos do avançado colombiano na caminha triunfal do FC Porto em 2010/2011

Eis os 17 golos de Falcao na prova que os dragões conquistaram, em Dublin, frente ao Sp. Braga.