Augusto Gama, treinador adjunto do Rio Ave, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a eliminação frente ao AC Milan nas grandes penalidades (9-8):



«É evidente que estamos frustrados. Quero dar os parabéns à equipa. Os jogadores fizeram uma campanha beliíssima. Não mereciam este desfecho. Eles discutiram a eliminatória com um colosso como o AC Milan e acho injusto para eles. É evidente que chegar aos penáltis e não vencer é frustrante.»



«Podíamos ter resolvido o jogo no lance do Aderllan ainda nos 90 minutos. Sofrer a vinte segundos do final do prolongamento quando nada o fazia prever... É evidente que o AC Milan sentiu qu [o golo] lhe caiu do céu. Nos penáltis eles também forem muito felizes. Vamos seguir o nosso caminho, temos jogo muito importante domingo.»



«Isto deixa marcas. Mas esta equipa tem jogadores experientes e de qualidade, que já viveram momentos em que as coisas não correram bem. A equipa vai olhar para o campeonato e é nisso que estamos focados.»