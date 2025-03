As contas de Portugal na perseguição ao 6.º lugar dos Países Baixos no ranking UEFA estão muito difíceis e a noite desta quinta-feira na Liga Europa foi agridoce para as cores lusas, no que toca aos resultados dos neerlandeses: o AZ Alkmaar recebeu e venceu o Tottenham por 1-0, ao passo que o Ajax perdeu por 2-1 na receção ao Eintracht Frankfurt.

Em Alkmaar, com o português Alexandre Penetra a titular, a equipa treinada pelo belga Maarten Martens chegou à vantagem graças a um autogolo do sueco Lucas Bergvall, aos 18 minutos da primeira parte. O resultado não mais se alterou e os comandados de Ange Postecoglou partem para a 2.ª mão, em Londres, com a obrigação de vencer.

Em Amesterdão, um golo de Brian Brobbey, aos 10 minutos, deu vantagem ao Ajax, treinado por Francesco Farioli. Porém, a equipa orientada por Dino Toppmöller deu a volta ao marcador – e Portugal agradece – com golos de Hugo Larsson e Ellyees Skhiri. Os alemães partem para a 2.ª mão, a jogar na Alemanha, em vantagem rumo aos quartos de final.