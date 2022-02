Na véspera do encontro contra o Nápoles, referente à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Xavi Hernández defendeu que Messi é o melhor jogador da história quando questionado acerca da sensação de jogar no estádio Diego Maradona, casa do emblema italiano que recebeu o nome de D10S após a sua morte.



«É uma motivação extra. Maradona foi um jogador que nos emocionou a todos. Continuamos a ficar emocionados com Maradona. Não fosse o Messi ter aparecido e estávamos a falar do melhor jogador de todos os tempos. É uma responsabilidade e uma honra [jogar aqui]», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador do Barcelona admitiu que seria «uma decepção enorme» não seguir em frente na competição.



«Seria uma deceção enorme. É a Europa e queremos competir. Estamos otimistas e competimos bem no jogo em Camp Nou. Queremos dominar o jogo. Se amanhã virmos o Barça que temos visto, podemos passar. Prevejo um jogo duro, mas se jogarmos bem, o resultado aparecerá. Mas é futebol. Se jogarmos bem estaremos mais perto de ganhar. Acho que estamos a crescer e não me refiro apenas aos resultados», disse.



Por último, Xavi voltou a falar sobre Dembélé, jogador que termina contrato com o emblema blaugrana no final da temporada.



«Ousmane [Dembélé] acaba contrato em junho. Vejo-o feliz e como um grande profissional. Tem sido um profissional exemplar. Ouvi de tudo e manteve a postura profissional. Isso é positivo para o grupo. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Gosto do futebolistas que é», comentou.



O Nápoles-Barcelona joga-se esta quinta-feira, às 20h00.