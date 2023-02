Jogo frenético em Old Trafford entre Manchester United e Barcelona. Podia ser um jogo a contar para a Liga dos Campeões, mas era um duelo por uma vaga para os oitavos de final da Liga Europa. No final, os red devils foram mais fortes e ganharam a eliminatória.



O conjunto inglês teve uma entrada muito forte na partida e logo aos três minutos Ter Stegen evitou o golo de Bruno Fernandes - o único português de início. O Barça respondeu de pronto com um remate tímido de Raphinha.



O jogo começou a mudar aos 16 minutos quando Bruno Fernandes agarrou o braço de Balde na área e o árbitro marcou penálti. De Gea ficou pertíssimo, ainda tocou na bola, mas não foi capaz de travar o disparo de Robert Lewandowski.



O golo deixou os blaugranas confortáveis no encontro. Foram capazes de ter a bola e com isso de travar o ímpeto do adversário. E por pouco não marcaram o 2-0 depois de um erro tremendo de De Gea que entregou a bola a Sergi Roberto, valendo Casemiro - qual pronto-socorro.



Ten Hag tirou Weghorst ao intervalo e lançou Antony no jogo. O United mostrou uma versão completamente diferente na etapa complementar: mais pressionante, mais objetivo, mais perigoso. Foi, no fundo, melhor que o Barcelona em todos os parâmetros e alcançou, por isso a reviravolta no marcador.



Bruno Fernandes esteve, de resto, em grande. Foi dos pés do português que saiu o passe para Fred na entrada da área. Com o pior pé, o direito, bateu Ter Stegen e igualou a contenda. A eliminatória estava relançada aos 47 minutos.



O líder da Liga espanhola tentou responder ao golpe sofrido e esteve perto do 1-2 não fosse De Gea ter travado o cabeceamento de Koundé. Logo de seguida, Dalot e Garnacho foram a jogo para os lugares de Wan-Bissaka e de Sancho.



O United continuou a ser superior e chegou à reviravolta à entrada para o quarto de hora final. Bruno Fernandes tirou a bola a Raphinha junto à linha do fundo, Garnacho e Fred ensairam dois pontapés na área devolvidos pela muralha culé, mas à terceira, Antony atirou a contar.



Loucura em Old Trafford. Xavi alterou a partir do banco e deu armas à equipa para ir à procura do empate, mas as ideias foram poucas para contrariar o bloco defensivo do oponente. Ainda assim, Lewandowski esteve perto de atirar a eliminatória para prolongamento, mas Varane impediu que o remate do polaco entrasse na baliza inglesa.



Foi o fim da campanha paupérrima do Barça na Europa em 2022/23. Avança o Manchester United.