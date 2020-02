Os adeptos do Sporting vão ser escoltados pela polícia turca do cento de Istambul até ao Estádio Fatih Terim, a casa do Basaksehir, na próxima quinta-feira, no jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

As autoridades turcas, por motivos de segurança, não vão permitir que os adeptos portugueses se desloquem individualmente para o palco do jogo, pelos que o Sporting está a apelar à concentração de adeptos num meeting point (ver imagem abaixo), junto ao Palácio Dolmabahçe, de onde vão partir os autocarros assegurados pelo clube de Alvalade, acompanhados por uma escolta da polícia turca.

A saída dos autocarros está marcada para as 18h00 locais, pelo que o Sporting aconselha a presença dos adeptos no ponto referido uma hora antes.