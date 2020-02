As claques do Sporting tentaram, por duas vezes, recuperar os cânticos contra Frederico Varandas esta quinta-feira, no decorrer do jogo com o Baseksehir, mas foram abafados pelos restantes adeptos que não permitiram outros cânticos que não fossem de apoio à equipa.

O jogo começou às 18h00 ainda com as bancadas muito despidas. Muitos adeptos, face à hora do jogo, foram chegando já com o jogo a decorrer, incluindo os que costumam ocupar o setor reservado às claques.

Neste último caso, o atraso deveu-se, ao que tudo indica, a uma revista minuciosa que levou, inclusive, a que alguns adeptos tenham feito criticas nas redes sociais. Mas a verdade é que esta noite não houve registo de petardos ou de outros artefactos pirotécnicos.

Os primeiros minutos de jogo, foram, assim, tranquilos, até porque o Sporting marcou cedo. Os primeiros cânticos do topo sul até foram de apoio e incentivo à equipa, embora os adeptos tenham cantado com os sapatos na mão, uma vez que foram obrigados a descalçarem-se antes de entrar no estádio.

Só a meio do jogo é que o nome do presidente do Sporting foi mencionado, com um cântico com injúrias, proveniente do setor das claques, mas os restantes adeptos responderam com uma tremenda vaia. Uma vai que se voltou a repetir, uns minutos mais tarde, quando se ouviu, das mesmas bancadas, o pedido de «demissão».

De resto, foi uma noite bem mais tranquila do as anteriores.